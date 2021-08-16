Зампреду правительства Бурятии не понравилась плитка в новой школе

Однако на замечания чиновника подрядчик не реагирует





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в очередной раз выехал с контрольной проверкой на строящийся объект – школу №40 по проспекту 50-лет Октября в Улан-Удэ. Чиновник был там пару недель назад, но выявленные в тот раз замечания до сих пор не устранены, сообщили в республиканском Минстрое.

Строительство школы началось в конце 2019 года. На сегодня строительные работы полностью завершены, готовность составляет 99%. Подрядная организация («Стройинком») приступила к устранению замечаний контролирующих органов. Так специалистами Гостройжилнадзора выявлено 15 замечаний, в том числе по установке уличного оборудования: качелей, лавочек. По словам специалистов Комитета по строительству администрации Улан-Удэ, все уличное оборудование монтировали поставщики. Есть гарантийные обязательства, поэтому в самое ближайшее время они приступят к устранению недостатков. Во время прошлого визита Евгений Луковников выразил претензии к качеству укладки напольного покрытия в фойе школы и дал поручение переложить плитку. Однако до сих пор этого сделано не было.





«В центре города строим школу, она должна быть показательной. Посмотрите наверх, такой красивый купол сделан по проекту и что внизу? Разбирайте всю плитку и кладите заново», - сказал Евгений Луковников.





«Здесь должна работать нормальная служба сервиса, которая профессионально сделает уборку. Посмотрите, уборщица помыла полы, а цемент остался на плитке», - возмутился чиновник.





Все замечания должны быть устранены до 20 августа, в этот день зампред назначил контрольную проверку.





Он также обратил внимание на плохое качество уборки помещения.Напомним, стоимость школы составляет около 600 млн. рублей. Она состоит из трех этажей и рассчитана на 450 мест. На территории образовательного учреждения выделены площадка для подвижных игр, отдыха, учебно-опытная площадка (сад, питомник овощных и декоративных культур), футбольное поле, две гимнастические площадки, беговые дорожки и прыжковая яма. Школа должна открыть свои двери уже 1 сентября.Фото: Минстрой Бурятии