Волонтеры провели на Байкале социальный эксперимент

Отдыхающие добровольно присоединились к сбору мусора

15 августа волонтёры "Новой Энергии" и КВН-щики Бурятии собирали мусор в поселке Горячинск. Третий Чемпионат по сбору мусора на Байкале превратился в социальный эксперимент.Отметим, Горячинск - это одна из главных туристических точек - поставщиков мусора на всемирно известном озере с самой чистой водой.- Народу на пляже было очень много, так же примерно, как на совместном концерте Моргенштерна, Стаса Михайлова и Михаила Круга - много разведенных, толпы молодежи и группировки мужиков. Мы решили не слепить и не раздражать доблестными футболками волонтёров глаза туристов, поэтому убирали мусор в обычной гражданской одежде. Экоакция превратилась в большой социальный эксперимент, потому что мы наблюдали, как реагируют люди на убирающихся людей, - рассказывает организатор акции Чингис Болотов.По его словам, к волонтерам со стороны отдыхающих был особый интерес. Но реакция у всех была разная.- Некоторые, видя нас, просто отворачивались. Кто-то громко, с нарочной снисходительностью говорил: "Ааа... волонтёры что ли...", кто-то одобрял и приободрял похвалой и благодарностью. Кто-то подбегал, и не глядя в глаза, бросал свои окурки от сигарет в мешки волонтёров. Были и те, кто пытался указывать на мусор. "Соберите еще вон там есть стекло...", - вспоминает участник акции Сергей.Но нашлись и те, кто решились присоединиться к доброму делу.- Набрав полный мешок мусора и собрав столько же разнообразных комментариев, я наконец-то наткнулся на женщину с ребенком, которые решили присоединиться. Символично и иронично - первого человека, который добровольно предложил свою помощь, звали Надежда! Опять же... другому волонтёру по имени Баярма повезло больше. Она встретила больше отклика - около 5 человек помогли ей очищать берег Байкала, - рассказывает Чингис.За час социального эксперимента волонтеры собрали 30 мешков мусора, 5 литров окурков от сигарет. Произнесли около 1000 раз фразу #ЗабериМусорСсобой.- Благодарим регионального оператора "Экоальянс" за помощь в вывозе мусора, - отмечают организаторы акции.