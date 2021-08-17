Житель Бурятии поплатился за оскорбление соседки

Мужчину привлекли к ответственности и оштрафовали



Прокуратура Бурятии провела проверку по факту оскорбления жительницы Селенгинского района соседом.

«В ходе проверки факт оскорбления нашел свое подтверждение, в том числе благодаря видеозаписи, сделанной потерпевшей, а также показаниям свидетеля», - сообщили в надзорном ведомстве.



В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым морали и нравственности форме). Решением мирового судьи он оштрафован на 3 тысячи рублей.



Фото: «Номер один» «В ходе проверки факт оскорбления нашел свое подтверждение, в том числе благодаря видеозаписи, сделанной потерпевшей, а также показаниям свидетеля», - сообщили в надзорном ведомстве.В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым морали и нравственности форме). Решением мирового судьи он оштрафован на 3 тысячи рублей.Фото: «Номер один»

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