Более 100 российских большегрузов не могут въехать в КНР

Причиной образования очередей стали ограничения, введенные китайской стороной



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации о сложной обстановке, возникшей на многостороннем автомобильном пункте пропуска Забайкальск (МАПП Забайкальск) из-за очередей российских транспортных средств, ожидающих пересечения российско-китайской границы, сообщили в надзорном органе.



Ежедневно здесь границу в обоих направлениях пересекают в общей сложности свыше 300 транспортных средств при пропускной способности 280 грузовиков в сутки.



В настоящее время перед МАПП Забайкальск скопилось более 100 большегрузов. Их скопление в непосредственной близости от государственной границы, а также длительное ожидание ее пересечения создают причины и условия для нарушения прав, как водителей, так и жителей поселка Забайкальск. Причиной образования многочисленных очередей перед пунктом пропуска явились ограничения, связанные с новым порядком движения грузовых транспортных средств, введенным китайской стороной.



Наряду с этим установлено, что на участке федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск, прилегающей к МАПП, отсутствуют объекты дорожного сервиса, места общественного питания и туалеты. Это создает предпосылки к нарушению санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, законодательства о правах потребителей. Образовавшаяся очередь российских грузовиков порождает массовые нарушения в области безопасности дорожного движения.



В целях стабилизации обстановки прокуратурой внесены представления главе Забайкальского района, начальникам ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району и ФКУ «Управления федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства», а в правительство Забайкальского края направлена соответствующая информация.



Сложившаяся ситуация находится на контроле в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Фото: pixabay.com



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