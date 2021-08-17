В Бурятии завершили вакцинацию от COVID-19 почти 34% населения

Число ежесуточных летальных исходов от коронавируса снижается до минимума



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 042. Это на 113 случаев больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 49% (26 891) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 746 человек, за минувшие сутки – двое (все в возрасте 65 лет и старше), сообщили в респуликанском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 84 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9 798 человек.



В стационарах получают лечение 524 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 428. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ – 32 пациента (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ –27.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 554 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 48 488 (+27) человек, дополнительно сняты с наблюдения 94 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 735 койки: занято – 524, свободно – 211 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,3%.



За сутки проведено исследований от 670 человек, с нарастающим итогом – от 1 305 147 человек.



Всего в республику поступило 325 152 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 287 630 человек – это 39,9% от населения республики. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 302 140 единиц. Завершили вакцинацию 243 876 человек, что составляет 33,8% от населения.





Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.