Власти Бурятии готовятся к новой волне коронавируса

Темпы вакцинации в республике оставляют желать лучшего





16 августа на телеканале «Тикивом» вышло интервью с главой Бурятии. Алексей Цыденов ответил на вопросы, которые волнуют жителей республики: о мероприятиях по благоустройству территорий, охране Байкала, паводковой ситуации в республике. Одной из важнейших тем стала подготовка к предстоящему подъему заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- На текущий день ситуация гораздо спокойнее. У нас сегодня порядка 550 человек лежат в больнице. В самый пик заболеваемости, в начале лета, это было 3200 человек. То есть сейчас в 6 раз меньше нагрузка на систему здравоохранения. Но я бы всех просил не расслабляться. Потому что сейчас ещё школы не работают, в детские сады ходят не все. То есть пока ещё есть естественное разобщение. Сейчас придет сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе, вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас, - отметил Алексей Цыденов.Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются усилия и правительства, и медицинских организаций по усилению темпов вакцинации.- Единственный вариант защититься - это вакцина, или сидеть дома в противочумном костюме. Невозможно все время закрываться и ограничивать свою жизнь – надо вакцинироваться, чтобы вернуться полностью в обычную жизнь. Мы же прививаемся от гриппа. И эта прививка тоже должна стать нормой. Других путей у нас нет. К сожалению, на сегодня темпы вакцинации упали. Когда была вспышка, все были обеспокоены, все пошли прививаться, сейчас темпы снизились. Хотя у нас достаточно вакцины, достаточно ресурсов. Для создания коллективного иммунитета нам нужно ещё порядка 160 тысяч человек вакцинировать, - рассказал Глава Бурятии.Также Алексей Цыденов раскрыл ближайшие планы по пересмотру объема ограничительных мер.- Мы постепенно снимаем ограничения, их немного осталось. Кстати, во вторник на штаб выносим вопрос о фудкортах. Совместно с эпидемиологической службой проработали вопросы об организации их работы. Но повторюсь, всё зависит от коллективного поведения. Мы, конечно, готовимся к четвертой волне: по кислороду, создаём резерв лекарств и так далее. Но хотелось бы, чтобы этого не было. Мы думали, что мы готовы к третьей волне. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне - тогда мы ориентировались на вторую волну. По уровню заражаемости, по уровню смертности, тяжести болезни, потребности в кислороде эта третья волна пришла совсем другая. Уважаемые земляки, у нас другого варианта нет – только вакцинация, - заключил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии