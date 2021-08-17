В Улан-Удэ продолжается снижение уровня Селенги

За сутки он уменьшился еще на 10 см





В Улан-Удэ третьи сутки продолжается снижение уровня воды в Селенге. По данным мэрии города, вчера он уменьшился еще на 10 см – до отметки в 203 см.

Напомним, своего максимума – 243 см - река достигла в пятницу. За прошедшие трое суток уровень воды понизился в общей сложности на 40 см.Выход Селенги на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне в 230 см. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.Фото: мэрия Улан-Удэ