Судебные приставы Бурятии вступились за «Федерацию»

Они обязали фирму изменить ее наименование без использования в нем слова «Федерация»



Судебные приставы Бурятии обязали общество с ограниченной ответственностью изменить его фирменное наименование без использования в нем полного или сокращенного производного от слов «Российская Федерация» и «Федерация», сообщили в республиканском УФСПП.



Как стало известно, в Арбитражный суд вынуждены были обратиться представители налоговых органов, поскольку наименование организации включало в себе словесный элемент «Федерация». Однако компания не имела документов, подтверждающих право на использование официального наименования «Российская Федерация», а также слов, производных от этого наименования.



В связи с тем, что компания не привела свое наименование по требованию налоговых органов в соответствие с действующим законодательством, исполнительный документ был предъявлен на исполнение в службу судебных приставов.



Судебный пристав с момента поступления исполнительного документа возбудил исполнительное производство. Представителю фирмы было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что, в случае неисполнения в установленный законом срок требований исполнительного документа, будет взыскан исполнительский сбор. Также судебный пристав-исполнитель предупредил, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате, директор компании принял меры по изменению полного наименования организации. Решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.