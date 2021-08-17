Жители Бурятии вновь смогут подзаработать в Южной Корее

Авиасообщение с этой страной возобновится с 27 августа



С 27 августа из России возобновятся регулярные и нерегулярные авиарейсы в Чехию, Южную Корею и Доминикану, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Решение возобновить перелёты по этим направлением принято с учётом эпидемиологической ситуации.



Для жителей Бурятии, которые тысячами выезжали на заработки в Южную Корею в «доковидный» период, новость более чем радостная.



Напомним, наши земляки начали активно ездить на заработки в Южную Корею еще несколько лет назад. Всех их притягивали слухи о гигантских, по нашим меркам, заработках. Столь массового и быстрого оттока населения в другие страны Бурятия, наверное, еще



Причем существенную долю наших гастарбайтеров в Корее составляли люди с высшим образованием. На родине они работали в торговле, были учителями, госслужащими, у кого-то был или даже остался свой небольшой бизнес (кафе, строительные работы, услуги и т.д.). Самыми распространенными причинами поездки в Корею стали потеря работы или резкое снижение доходов. Зарабатывать в Бурятии стало невозможно, а набранные в благополучные времена кредиты гасить все равно приходилось. Сколько точно жителей республики выезжало на заработки, не известно. По некоторым данным, в пиковые периоды их количество достигало 5–10 тысяч человек в месяц.



Фото: pixabay.com С 27 августа из России возобновятся регулярные и нерегулярные авиарейсы в Чехию, Южную Корею и Доминикану, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Решение возобновить перелёты по этим направлением принято с учётом эпидемиологической ситуации.Для жителей Бурятии, которые тысячами выезжали на заработки в Южную Корею в «доковидный» период, новость более чем радостная.Напомним, наши земляки начали активно ездить на заработки в Южную Корею еще несколько лет назад. Всех их притягивали слухи о гигантских, по нашим меркам, заработках. Столь массового и быстрого оттока населения в другие страны Бурятия, наверное, еще никогда не знала Причем существенную долю наших гастарбайтеров в Корее составляли люди с высшим образованием. На родине они работали в торговле, были учителями, госслужащими, у кого-то был или даже остался свой небольшой бизнес (кафе, строительные работы, услуги и т.д.). Самыми распространенными причинами поездки в Корею стали потеря работы или резкое снижение доходов. Зарабатывать в Бурятии стало невозможно, а набранные в благополучные времена кредиты гасить все равно приходилось. Сколько точно жителей республики выезжало на заработки, не известно. По некоторым данным, в пиковые периоды их количество достигало 5–10 тысяч человек в месяц.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.