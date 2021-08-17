В Бурятии уснувший малыш, переполошил маму

Он вызвала спасателей после того, как не смогла достучаться до мальчика



В Бурятии в городе Гусиноозерск спасатели республиканской поисково-спасательной службы накануне выезжали по заявлению молодой мамы. Она оставила семилетнего сына в квартире и ненадолго отошла по делам. Мальчик как обычно самостоятельно закрыл дверь изнутри.



Через некоторое время дошкольник крепко уснул и не услышал, что его мама стучалась в дверь, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спасатели провели оперативное вскрытие входной двери и обеспечили для женщины доступ в квартиру. Мальчику ничего не угрожало.



Фото: pixabay.com





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