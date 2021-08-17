Третий мост в Улан-Удэ станет «президентским»

Определен лидер среди предложений на название строящегося моста через Уду





Конкурс на название строящегося моста через Уду завершился в Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, самым популярным среди поступивших предложений стало название «Президентский».

Конкурс проходил с 20 июля по 14 августа, всего жители республики прислали 355 вариантов названий для строящегося третьего моста.Результаты конкурса озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.- Предложений было много, но одно было самое популярное и, наверное, самое логичное – это мост «Президентский». И была еще одна история, на мой взгляд, очень трогательная, назвать мост «Эры». На берегу в пятиэтажном доме живет бабушка Эра Яковлевна, ей 85 лет, и она каждый день из окна смотрит за тем, как строится мост. И обещала обязательно дождаться, по нему пройти, проехать. На открытие моста мы ее точно пригласим. Повторюсь, было очень много предложений, и мост «Сансары», и мост «Дружбы», итоги еще подводятся, но пока лидирует мост «Президентский», - отметил Алексей Цыденов.Глава Бурятии рассказал, что все работы по строительству третьего моста идут по графику. На сегодняшний день идет перенос электрических сетей, сетей водо- и теплоснабжения, готовится площадка для строительства путепровода под железной дорогой и дорожных развязок.- Масштаб строительства очень большой, текущий контракт только на 7 млрд. рублей, помимо моста будут еще дороги и развязки. Поистине, президентский размах. Идет все в графике, благодаря строительству у нас и «Улан-Удэстальмост» загружен заказами, у завода большой объем работ. Так, что у нас здесь такая синергия – решаем транспортный, экономический вопрос, вопрос создания дополнительных рабочих мест в Бурятии», - подчеркнул Алексей Цыденов.Напомним, мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная будет четырехполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним. Строительство моста должно завершиться к 2024 году.Фото: пресс-служба правительства Бурятии