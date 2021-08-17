В Улан-Удэ полицейские ищут 60-летнего Анатолия Мисурова

Он ушел 7 августа года около 10:30 из на станции Мостовой и до сих пор не вернулся



В Бурятии полицейскими разыскивается 60-летний Анатолий Мисуров, который 7 августа года около 10:30 вышел из дома по адресу: г. Улан-Удэ, станция Мостовой, ул. Щукинская, и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в республиканском МВД.



Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза карие.



Был одет: рубашка белая с коротким рукавом, брюки черно-белые камуфлированные, белые туфли.



Особые приметы: отсутствует средний палец на правой руке, отсутствуют передние верхние зубы, на груди с левой стороны шрам от операции длиной 15 см, на левом плече имеется татуировка в виде женского образа.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8-983-634-17-06, 8-924-390-60-60, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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