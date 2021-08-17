В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах

Они возобновят работу при выполнении обязательных требований эпидемиологической службы



В Бурятии по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с новой коронавирусной инфекцией приняты условия работы фудкортов внутри торгово-развлекательных центров, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фудкорты возобновят работу при выполнении обязательных требований эпидемиологической службы:



- нахождения в зале обслуживания и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 м, в том числе путем нанесения соответствующей разметки;



- рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);



- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;



- наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации;

- наличия у всего персонала документа о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией;



- обеспечения постоянно действующего персонала;



- обеспечения особого дезинфекционного режима.



Напомним, накануне глава Бурятии рассказал в интервью телеканалу «Тивиком» о предстоящем рассмотрении этого вопроса. Он отметил, что для скорейшего выхода из режима ограничительных мероприятий правительством предпринимаются меры по ускорению темпов вакцинации.



«Единственный вариант защититься - это вакцина, другой вариант - сидеть дома в противочумном костюме. Невозможно все время закрываться и ограничивать свою жизнь – надо вакцинироваться, чтобы вернуться полностью в обычную жизнь», - отметил Алексей Цыденов.



Фото: pixabay.com



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