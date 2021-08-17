В Бурятии воздвигли ступу в память об известном целителе

Шагжи Чирипов излечил множество людей







В Курумканском районе Бурятии воздвигли священную ступу, специально построенную в память известного народного целителя Шагжи Чирипова. Об этом на своей странице на facebook сообщил министр по взаимодействию с Монголией Даба Чирипов.

«Уважаемые земляки Баргузинской долины, родственники, друзья, коллеги, знакомые! 15 августа в селе Аргада Курумканского района состоялся большой молебен рабнай по случаю открытия ступы Шэдитэ (ступы чудес). От всей многочисленной семьи Чириповых выражаем слова глубокой благодарности и признательности всем, кто принял непосредственное участие в строительстве и оформлении ступы Шэдитэ, всем кто откликнулся и внёс свой посильный вклад (буянай). Неизмеримо то благодеяние, которое внесли все, кто знал нашего отца, деда, прадеда Чирипова Шагжи Цыбикжаповича. За свои 80 лет он вылечил многих людей, оказал помощь страждущим, вернул к плодотворной деятельности. Мир вашему дому, вам, детям, внукам и правнукам!!!», - рассказал Даба ЧириповНапомним, Шагжи Чирипова знала вся Бурятия. Рассказывали, что он в буквально смысле читал руками тело, а истории о необычном врачевателе передавали из уст в уста. В народе этого удивительного человека называли Мормон – как когда-то в детстве его звала сестра.