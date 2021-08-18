В Бурятии судья по делу Баира Жамбалова внезапно ушел в отставку

Связано ли решение Олега Абидуева с самым громким делом в его карьере, неизвестно





Стало известно об отставке федерального судьи Прибайкальского районного суда Олега Абидуева, приговорившего бывшего главного «единоросса» Бурятии Баира Жамбалова к шести годам поселения за смертельное ДТП в селе Батурино.

Судья, по сведениям «Номер один», подал заявление еще в июле, недавно оно было удовлетворено его руководством. О причинах ухода не сообщается. Между тем неожиданная отставка судьи почти сразу же после завершения резонансного уголовного дела, где судья вынес довольно мягкий приговор, вызвала множество догадок и версий относительно причин подобного шага.Напомним, что Олег Абидуев проработал на этой должности немного. Он был назначен указом президента РФ от 25 июля 2013 года. Уход достаточно молодого судьи в отставку - редкое явление в судопроизводстве региона. Ведь это означает значительную потерю дохода, помимо зарплаты это еще и крупные ежеквартальные премии, не сопоставимые с пенсией по выслуге лет.- На первый взгляд, Прибайкальский райсуд - достаточно хорошее место, поскольку находится недалеко от Улан-Удэ, а общеуголовная преступность в районе гораздо ниже, чем в соседних районах, соответственно, меньше и нагрузка на судью, - сообщил информированный источник, лично знакомый с уволившимся судьей. - Но вот что касается в целом обстановки в суде, то я бы не сказал, что там все замечательно.Так, два года назад в здании гаража Прибайкальского райсуда покончил с жизнью судья Александр Бяков, назначенный указом президента РФ в октябре 2012 года. Как уже сообщал «Номер один», в суде также наблюдалась текучка кадров, в частности, в 2019 году из Прибайкальского райсуда ушла в отставку судья Жанна Хаыкова, а ранее уволились восемь квалифицированных помощников и секретарей суда.Также, возможно, одной из причин ухода судьи Олега Абидуева стало его последнее крупное дело, которое привлекло внимание общественности и потребовало от судьи максимального напряжения сил. В мае 2021 года Олег Абидуев приговорил экс-вице-спикера Хурала и бывшего главного бурятского «единоросса» Баира Жамбалова к шести годам и одному месяцу колонии-поселения.Этот приговор показался очень мягким Максиму Бурчевскому - отцу Галины Бурчевской, чья несовершеннолетняя дочь Галина 5 января 2020 года погибла под колесами джипа «Тойота Лена Крузер Прадо». За рулем которого, как следует из приговора суда первой инстанции, еще не вступившего в законную силу, находился Баир Жамбалов. Суд пришел к выводу, что Жамбалов, возвращаясь с байкальской рыбалки, совершил наезд на девушку и скрылся с места происшествия, не оказав ей помощь. В результате чего она вскоре скончалась. Максим Бурчевский, а также прокуратура подали апелляционную жалобу на решение Олега Абидуева.Добавим, что рассмотрение апелляции затянулось - к моменту публикации материала документы по делу Жамбалова еще не пришли в вышестоящую инстанцию и дело не назначено к рассмотрению в Верховном суде Бурятии. А осужденный Баир Жамбалов пока находится на свободе.Общественность в целом, судя по дискуссиям в соцсетях, также полагает, что Баир Жамбалов, учитывая его высокий статус и бегство с места ДТП, заслуживал большего наказания. Дело в том, что поселение - это не колония, и с учетом оставшихся связей Жамбалова он может выйти на свободу менее чем через три года.Добавим, что по схожему резонансному ДТП в Москве известному актеру Михаилу Ефремову дали восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Причем ранее, в январе 2020 года, судья Олег Абидуев еще на стадии следствия по данному делу не стал отправлять под арест друга Жамбалова - бизнесмена-строителя Галуста Пилосяна, взявшего на себя вину в смертельном ДТП. Позже журналист Александра Гармажапова заявила на странице Facebook, что Олег Абидуев, отпустив из-под стражи Пилосяна, не должен был рассматривать дело Баира Жамбалова.Впрочем, об истинных причинах неожиданного ухода судьи с высокооплачиваемой должности мы можем так и не узнать. Это, скорее всего, так и останется тайной за семью печатями.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»