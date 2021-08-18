В Бурятию поступило 4 тонны сливочного масла от мошенников

Это установил Россельхознадзор, информация направлена в полицию



Специалисты Россельхознадзора установили поступление в Бурятию 4 тонн сливочного масла («Крестьянское» 72,5% от 04.05.2021). Поставщиком продукции является ООО «Сибснаб», ( Иркутск, ул. Генерала Доватора, 2), сообщили в региональном управлении ведомства.



Это выяснилось в ходе мониторинга безопасности через ФГИС «Меркурий». Согласно информации на маркировке, масло изготовлено и упаковано АО «Любинский молочноконсервный комбинат». В соответствии с информацией, указанной в ветеринарном сопроводительном документе, продукция выработана ООО «Сибснаб» на площадке в Омской области, где ведет свою деятельность «Любинский молочноконсервный комбинат». Но в Иркутске это предприятие не работает. Таким образом, площадка, с которой поступает продукция, является фантомной.



Это масло поступило и было реализовано ИП Джебраилова в торговую сеть ООО «Продукты от Титана», а затем в ООО «Диет Медикл» для питания детей. По результатам лабораторных испытаний в масле установлено несоответствие по соотношениям массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм). Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».



Информация о несоответствии масла требованиям технических регламентов Таможенного союза направлена в АО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Диет Медикл» и ООО «Продукты от Титана» для принятия мер.



В адрес управления Россельхознадзора поступил официальный ответ о том, что никаких хозяйственных и торговых отношений между АО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Сибснаб» и ИП Джебраилова не имеется. Из анализа сложившейся ситуации и имеющихся документов следует, что неизвестные мошенники хотели извлечь доходы от реализации более дешевого продукта неизвестного производителя под видом более дорогого продукта, произведенного АО «Любинский молочноконсервный комбинат».



Информация направлена в полицию Иркутской области и Бурятии.



Фото: pixabay.com







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.