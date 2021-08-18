Герои «Ну, погоди» помирились около колонии строгого режима в Улан-Удэ

Скульптурная композиция с их образами установлена около исправительного учреждения



Герои знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!» Заяц и Волк наконец помирились около исправительной колонии №8 в Улан-Удэ, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Вблизи территории исправительного учреждения строгого режима появилась скульптурная композиция с мультзвездами советской эпохи «в целях создания комфортных условий для детей и родственников, прибывающих на свидание к осужденным», уточняет пресс-служба ведомства. В композиции представлены Заяц и Волк, мирно сидящие на городской скамейке. Между ними на скамье есть место для фотографирования. Символичный хэппи-энд популярного мультсериала.



Скульптуры выполнены из металлического каркаса, гипса и цемента, покрытые ветро-влагоустойчивым покрытием. Автором и скульптором творения выступил осужденный Эдуард Абдрахимов, чьи скульптуры уже украшают территорию исправительного учреждения.



Фото: УФСИН по Бурятии





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