В Бурятии общественников удивил выбор места для спорткомплекса в Иволгинске

Его построили далеко от центра вблизи трассы рядом с АЗС





Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии в ходе мониторинга реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни» в июне этого года проверили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа в селе Иволгинск. Общественники нашли целый ряд недочетов, связанных с качеством исполнения контракта и содержанием объекта.

Жители села пояснили, что сначала предполагалось строительство ФОКа на стадионе, где есть необходимая бытовая инфраструктура, туалеты и помещения для переодевания. Однако администрация выбрала участок недалеко от дороги, где никаких удобств поблизости нет. При строительстве подрядчику пришлось сделать отсыпку и поднять уровень участка.





Прокуратура частично подтвердила доводы ОНФ о некачественном резиновом покрытии на поле, ненадежно укреплённой баскетбольной стойке, отсутствии дренажной системы, водоотводных лотков, защитных ограждений в зависимости от вида спорта, ветро- и пылезащитных полос, а также зеленых насаждений.





Комплекс был построен в конце 2020 года, его стоимость составила свыше 11 млн рублей. Строительство осуществляла компания «Стройсервис».В перечне выявленных недочетов оказалась нечеткая разметка, отслойка верхнего слоя резинового покрытия, отсутствие водоотвода на спортивных площадках, некачественные трибуны для зрителей, а также несоответствие ряда работ проекту. Также эксперты обратили внимание на отсутствие озеленения и необходимых помещений для смены одежды, хранения личных вещей, уборных и т.д. Кроме этого отмечено и неудачное расположение спортивного объекта – он значительно удален от центра поселения, находится вблизи оживлённой трассы рядом с АЗС.Кроме того, дорога с оживленным движением транспорта создает вибрацию, последствия которой отчетливо видны в виде осыпания песка по бокам оснастки стадиона и трещин на оснастках бетонной площадки.Подробный список всех замечаний общественники направили в администрацию Иволгинского района.В июле совместно с прокуратурой, представителями подрядчика и администрации района общественники повторно выехали на место. Нарушения к тому моменту были частично устранены – трибуны усилили поперечными балками, но их конструкция все равно не внушала доверия. Трещины на оснастке были забетонированы.«По данному физкультурно-оздоровительному комплексу мы сделали вывод, что большинство замечаний относилось к проектной документации. Например, из-за ошибок в проекте по нанесению разметки на баскетбольной площадке дворовому тренеру пришлось просить подрядчика перерисовать разметку для трехочкового броска, которая была неверно рассчитана по дальности и не позволяла делать этот игровой элемент правильно. Также по проекту шаткая баскетбольная стойка была позже усилена подрядчиком по просьбе администрации района, в противном случае она была бы просто опасна. Другая проблема объекта – содержание, которое трудно осуществить в данной местности. Администрации необходимо срочно определить порядок, каким будет осуществляться контроль за площадкой, иначе она быстро придет в негодность», - прокомментировал координатор «Центра мониторинга благоустройства городской среды» ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.По итогам проверки прокуратура внесла главе района представление, которое находится на рассмотрении. Ранее глава уже получал другое представление надзорного ведомства, связанное с несвоевременным оформлением ФОКа в собственность после приемки с дальнейшим определением органа, в зоне ответственности которого будет находитьсяобъект.Фото: ОНФ Бурятии