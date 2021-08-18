В Бурятии общественников удивил выбор места для спорткомплекса в Иволгинске

Его построили далеко от центра вблизи трассы рядом с АЗС
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии в ходе мониторинга реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни» в июне этого года проверили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открытого типа в селе Иволгинск. Общественники нашли целый ряд недочетов, связанных с качеством исполнения контракта и содержанием объекта.
Комплекс был построен в конце 2020 года, его стоимость составила свыше 11 млн рублей. Строительство осуществляла компания «Стройсервис».
В перечне выявленных недочетов оказалась нечеткая разметка, отслойка верхнего слоя резинового покрытия, отсутствие водоотвода на спортивных площадках, некачественные трибуны для зрителей, а также несоответствие ряда работ проекту. Также эксперты обратили внимание на отсутствие озеленения и необходимых помещений для смены одежды, хранения личных вещей, уборных и т.д. Кроме этого отмечено и неудачное расположение спортивного объекта – он значительно удален от центра поселения, находится вблизи оживлённой трассы рядом с АЗС.
Жители села пояснили, что сначала предполагалось строительство ФОКа на стадионе, где есть необходимая бытовая инфраструктура, туалеты и помещения для переодевания. Однако администрация выбрала участок недалеко от дороги, где никаких удобств поблизости нет. При строительстве подрядчику пришлось сделать отсыпку и поднять уровень участка.
Кроме того, дорога с оживленным движением транспорта создает вибрацию, последствия которой отчетливо видны в виде осыпания песка по бокам оснастки стадиона и трещин на оснастках бетонной площадки.
Подробный список всех замечаний общественники направили в администрацию Иволгинского района.
В июле совместно с прокуратурой, представителями подрядчика и администрации района общественники повторно выехали на место. Нарушения к тому моменту были частично устранены – трибуны усилили поперечными балками, но их конструкция все равно не внушала доверия. Трещины на оснастке были забетонированы.
Прокуратура частично подтвердила доводы ОНФ о некачественном резиновом покрытии на поле, ненадежно укреплённой баскетбольной стойке, отсутствии дренажной системы, водоотводных лотков, защитных ограждений в зависимости от вида спорта, ветро- и пылезащитных полос, а также зеленых насаждений.
«По данному физкультурно-оздоровительному комплексу мы сделали вывод, что большинство замечаний относилось к проектной документации. Например, из-за ошибок в проекте по нанесению разметки на баскетбольной площадке дворовому тренеру пришлось просить подрядчика перерисовать разметку для трехочкового броска, которая была неверно рассчитана по дальности и не позволяла делать этот игровой элемент правильно. Также по проекту шаткая баскетбольная стойка была позже усилена подрядчиком по просьбе администрации района, в противном случае она была бы просто опасна. Другая проблема объекта – содержание, которое трудно осуществить в данной местности. Администрации необходимо срочно определить порядок, каким будет осуществляться контроль за площадкой, иначе она быстро придет в негодность», - прокомментировал координатор «Центра мониторинга благоустройства городской среды» ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.
По итогам проверки прокуратура внесла главе района представление, которое находится на рассмотрении. Ранее глава уже получал другое представление надзорного ведомства, связанное с несвоевременным оформлением ФОКа в собственность после приемки с дальнейшим определением органа, в зоне ответственности которого будет находиться
объект.
Фото: ОНФ Бурятии
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