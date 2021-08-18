Селенга в Улан-Удэ еще немного снизилась

Сейчас уровень воды в реке составляет 200 см



Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, за прошедшие сутки уровень воды в Селенге в черте города снизился еще на 3 см, упав до отметки в 200 см.



Напомним, своего максимума – 243 см - река достигла в пятницу, 13 августа. Затем уровень воды в Селенге стал падать.



Как уже сообщалось, выход Селенги на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне в 230 см. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



Фото: мэрия Улан-Удэ





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