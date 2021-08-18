В Бурятии суточное число новых заражений COVID-19 снизилось до 110

Завершили вакцинацию более 245 тыс человек при плане - 431 580



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 152. Это на 110 случаев больше, чем было во вторник. Из новых случаев 49% (26 958) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 749, за минувшие сутки – трое (в возрасте до 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - два человека), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 88 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9 595 человек.



В стационарах получают лечение 508 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 414. В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ – 32 пациента (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ –25.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 410 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 544 (+56) человек, дополнительно сняты с наблюдения 259 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 706 коек: заняты – 508, свободны – 198 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,9%.



За сутки проведено исследований от 2 114 человек, с нарастающим итогом – 1 307 261 человек.



Всего в республику поступило 327 552 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 289 221 человек – это 40,2% от населения республики. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 304 540 единиц. Завершили вакцинацию 245 032 человека, что составляет 34% от населения. План вакцинации – 431 580 человек.



Фото: pixabay.com



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