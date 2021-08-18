Трамвай №4 в Улан-Удэ вернули на прежний маршрут

Ремонт трамвайных путей идет с опережением графика





Как сообщили в пресс-службе мэрии, капитальный ремонт пересечения трамвайных путей на проспекте 50 лет Октября и ул. Гагарина идет с опережением графика. В связи с этим восстановлено движение трамвая №4 по обычному маршруту, с конечной остановкой на ЛВРЗ.

Напомним, ремонт начался в ночь с 11 на 12 августа. МУП «Управление трамвая» производило ремонт собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Трамвай №4 должен был вернуться на свой маршрут 19 августа.Фото: мэрия Улан-Удэ