В Бурятии назвали районы, где все еще свирепствует коронавирус

В республике сохраняются высокие риски инфицирования, отмечают в Роспотребнадзоре





В Бурятия продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости за прошедшую неделю снизился в 1,2 раза по сравнению с предыдущей неделей.

При этом, как отметили в ведомстве, сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых лиц старше 65 лет, а также лиц в возрастной группе от 30-49 лет. Кроме того, на фоне общего снижения заболеваемости остаются районы, где ее уровень превышает среднерайонный показатель от 1,8 до 3 раз. Это Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский и Северобайкальский районы, а также город Северобайкальск.Все это свидетельствует о том, что в республике ситуация все еще остается хрупкой, сохраняются высокие риски инфицирования, подчеркивают в Роспотребнадзоре.- Мы прогнозируем рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Для того, чтобы предотвратить это, всем работодателям необходимо усилить меры по максимальному разобщению сотрудников, - отмечает главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, - Это перевод 30% сотрудников на удаленный режим работы, гибкий график начала и окончания рабочего дня. Также рекомендуется вузам и ссузам перейти на гибкий график начала учебы для того, чтобы избежать массового скопления в общественном транспорте. Но наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация. Вирус не уйдет никуда, а мы должны принимать все меры, чтобы наши граждане не болели. Поэтому я в очередной раз призываю всех привиться для того, чтобы защитить не только себя, но и своих близких, окружающих от вируса. Задумайтесь, поймите и примите осознанное решение.Напомним, в Бурятии сохраняются требования к работодателям в части обеспечения перевода на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Исключение составляют работники, функции которых осуществляются непосредственно на рабочем месте, а также работников, прошедших вакцинацию. Кроме того, предусматривается переход на гибкий график начала и окончания рабочего дня, что позволит уменьшить пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик.На сегодня в республике привито против новой коронавирусной инфекции 289 983 человек, полностью завершили курс вакцинации 245 165 человек.Фото: pixabay.com