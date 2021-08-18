Школы Бурятии включат в федеральную программу по капремонту

Республика рассчитывает на ремонт 200 школ





Бурятия направила список из более чем 200 школ для включения в программу по капитальному ремонту учреждений образования, объявленную президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

- 72 процента школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 - в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо, - подчеркнул на заседании Владимир Путин.Как отметила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, наибольшая доля требующих капремонта зданий сегодня с большим отрывом отмечается в Северо-Кавказском – 24,7% и Дальневосточном федеральном округе – 20,3%.Масштабная программа по капремонту российских школ стартует со следующего года и рассчитана на пять лет, причём в первую очередь она коснется учебных заведений в сельской местности. Предполагается, что в 2022-2026 годах будет отремонтировано более 7300 зданий общеобразовательных организаций, из которых не менее 3000 зданий должны быть капитально отремонтированы уже в 2022-2023 годах.- Мы уже направили заявку в Министерство просвещения России. По республике сегодня требуется капитальный ремонт 281 здание в 225 общеобразовательных организациях, - сообщил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.Как отметили в пресс-службе правительства республики, наряду со строительством новых школ в Бурятии только в 2020 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также единой Дальневосточной субсидии произведен капремонт 16 школ, 2 школьных стадионов, 12 спортзалов. Кроме того, в 14 школах ликвидировано печное отопление.В 2021 году проводится капремонт 6 спортзалов в 6 образовательных учреждениях. Средства на ремонт в размере свыше 19 млн рублей выделены в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Работы проводятся в Читканской школе Баргузинского района, Багдаринской школе Баунтовского района, Попереченской школе Еравнинского района, Улекчинской школе Закаменского района, Нижнеангарской школе Северо-Байкальского района и Шергинской школе Кабанского района.Фото: пресс-служба правительства Бурятии