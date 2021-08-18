Максиму Бурчевскому увеличили компенсацию за смерть дочери

Верховный суд Бурятии пересмотрел решение Иволгинского райсуда



Сегодня Верховный суд Бурятии отменил решение Иволгинского райсуда и вынес новое решение по иску Максима Бурчевского, отца погибшей в ДТП в селе Батурино Галины Бурчевской, к владельцу джипа «Тойота Ленд Крузер» 74-летнему пенсионеру Юрию Жалсанову.



Напомним, по версии следствия, именно на этом джипе бывший вице-спикер Хурала и бывший главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года возле села Батурино насмерть сбил девушку.



Как уже сообщал «Номер один», рассмотрения этого довольно простого дела о возмещении материального вреда по ДТП затянулось. В итоге только спустя более года Иволгинский райсуд иск Бурчевского



- Мы удовлетворены решением Верховного суда, оно законное и обоснованное, - сообщил сегодня адвокат Бурчевского Андрей Налетов, упомянув при этом, что «пострадавшая сторона ощущала поддержку СМИ и общественности в этом деле».



Фото: «Номер один» Напомним, по версии следствия, именно на этом джипе бывший вице-спикер Хурала и бывший главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года возле села Батурино насмерть сбил девушку.Как уже сообщал «Номер один», рассмотрения этого довольно простого дела о возмещении материального вреда по ДТП затянулось. В итоге только спустя более года Иволгинский райсуд иск Бурчевского удовлетворил частично . Судья постановил взыскать с Юрия Жалсанова в пользу Максима Бурчевского 150 тысяч рублей. Эта сумма показалась пострадавшей стороне слишком символичной, поэтому решение райсуда было обжаловано. Верховный суд Бурятии признал, что размер компенсации недостаточен и постановил увеличить ее до 500 тысяч рублей.- Мы удовлетворены решением Верховного суда, оно законное и обоснованное, - сообщил сегодня адвокат Бурчевского Андрей Налетов, упомянув при этом, что «пострадавшая сторона ощущала поддержку СМИ и общественности в этом деле».Фото: «Номер один»

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