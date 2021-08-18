В Улан-Удэ прокуратура проверит скашивание травы

Проверка организована по жалобам на плохую борьбу муниципалитета с травостоем



В Улан-Удэ прокуратура ходе надзорных мероприятий даст оценку своевременности осуществления муниципального контроля за исполнением требований жилищно-коммунального и санитарного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Действительно, ранее в соцсетях появилось много жалоб от горожан, особенно страдающих аллергией, на высокий травостой в городской черте.



В этом году в столице Бурятии отмечается нехарактерный прирост газонной травы – это связано с нетипичиным летом. Количество осадков очень большое, дождливые дни перемежаются с солнечными. Если раньше муниципалитет производил кошение газонов примерно раз в три-четыре недели, то в этом году – вдвое чаще.



Фото: мэрия Улан-Удэ В Улан-Удэ прокуратура ходе надзорных мероприятий даст оценку своевременности осуществления муниципального контроля за исполнением требований жилищно-коммунального и санитарного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Действительно, ранее в соцсетях появилось много жалоб от горожан, особенно страдающих аллергией, на высокий травостой в городской черте. Как сообщал «Номер один» , мэрия отчитывалась о том, что сейчас в Улан-Удэ ежедневно косят траву подрядные организации, управляющие компании, Комбинат по благоустройству и МБУ «Городское лесничество».В этом году в столице Бурятии отмечается нехарактерный прирост газонной травы – это связано с нетипичиным летом. Количество осадков очень большое, дождливые дни перемежаются с солнечными. Если раньше муниципалитет производил кошение газонов примерно раз в три-четыре недели, то в этом году – вдвое чаще.Фото: мэрия Улан-Удэ

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