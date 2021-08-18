Треть автолюбителей Бурятии ежегодно тратит неделю на стояние в пробках

Еще треть водителей утверждают, что с пробками не сталкиваются





Автомобильный сайт Дром провел опрос и выяснил, сколько времени автолюбители Бурятии тратят в пробках. По результатам исследования треть водителей региона (32%) проводит в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 31% опрошенных. И 37% автолюбителей республики утверждают, что ездят без пробок.

По результатам опроса, каждый третий автолюбитель Бурятии (31%) ежедневно проводит в пробках до получаса. Еще 27% стоят от получаса до полутора часов. 4% тратят на дорогу ежедневно от полутора до трех часов. И 1% автолюбителей — более трех часов.В среднем по стране 28% водителей проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на заторы на дорогах уходит у 25% опрошенных, и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.Рекордсменами по потерянному времени в пробках ожидаемо стали жители Москвы и Московской области. В регионе только треть опрошенных ездит без пробок, а количество автолюбителей, ежедневно проводящих рекордные три часа посреди автомобильного затора, здесь самое высокое по стране — более 5%. Меньше всех в пробках стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края. В этих регионах более 70% автолюбителей ездит без пробок.Всероссийский опрос проводился с 20 по 30 июля 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие 10 300 автолюбителей из 81 региона РФ.Фото: «Номер один»