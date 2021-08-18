На кошение травы в Улан-Удэ выделят дополнительное финансирование

В этом году трава выросла даже там, где никогда не росла, говорят в мэрии





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе планерного совещания поручил рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на кошение травы. Районным администрациям и Комитету городского хозяйства поручено провести анализ, выполнить все необходимые расчеты по бесперебойному кошению травы.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, из-за погодных условий объемы по кошению травы превысили выделенные лимиты средств на этот сезон.По предварительным расчетам, на кошение травы требуется дополнительно 2 миллиона рублей, сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. На сегодня подготовлена соответствующая заявка, которая будет направлена в Комитет по финансам. Кроме того, работы по кошению в настоящий момент усилены, выделены дополнительные ресурсы.Также сегодня руководители районных администраций отчитались о проделанных и планируемых работах. В Октябрьском районе кошение травы на магистральных улицах требовалось на площади 150 тыс кв.м., для этого было заключено два контракта с подрядчиками, один из которых уже выполнен. Завтра планируется заключение третьего контракта на сумму более 837 тысяч рублей на кошение еще 100 тысяч кв.м. Кроме того, Комбинатом по благоустройству в этом сезоне скошено 83 тыс. кв.м., еще 20,5 тысяч кв.м скошено Горлесхозом. Управляющие компании выкосили 67% территорий.- До 25 августа в план кошения включены улицы Павлова, Бабушкина, Космодемьянской, Терешковой, Геологическая, Боевая, Дальневосточная, Трубачеева, Ключевская, Больничная, Пирогова. Общая площадь составляет более 37 тысяч кв.м. Сам выезжаю, смотрю. Территория огромная и там, где трава никогда не росла, она выросла. И на сегодня 150 тысяч кв.м. это только магистральные улицы, - отметил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.В Советском районе скошено 170 тысяч кв.м. травы. Работы проведены по ул. Набережная в районе Клеверной развязки, ул. Борсоева, Воронежская, Ербанова, Керамическая, Радикальцева, Воровского, Сухэ Батора, Свободы, Фрунзе, Профсоюзная и на других участках района. На следующей неделе планируется покос на ул. Куйбышева, Кирова, Коммунистическая, Профсоюзная, Ранжурова, Каландаришвили, пр. Победы, мкр. Левый берег, Аэропорт.В Железнодорожном районе в настоящий момент идут торги на определение нового подрядчика – план по кошению составит 65 тыс кв. м. Два контракта уже отыграно – подрядчики выкосили 79,8 тыс кв.м. По плану до 1 сентября будут выкошены прилегающие территории образовательных учреждений и ресурсоснабжающих организаций.- Сейчас идет работа по приемке и устранению выявленных замечаний – косари дополнительно выкосили еще 5 тыс кв.м. по улицам Коллективная, Чертенкова, пр. 50-летия Октября и Ботаническая. Также на территории района Горлесхоз косит газоны, Комбинат по благоустройству – траву в скверах, по пр. Автомобилистов и по улице Октябрьская - общая площадь составляет 25 тыс кв. м. Дирекция по паркам закреплена за парковыми зонами. Управляющие организации выкосили 241 тыс кв.м. во дворах, - сообщил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.Во всех трех районах продолжается работа по привлечению к работе управляющих компаний, собственникам и юридическим лицам отправлены письма о необходимости проведения мероприятий по кошению травы. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия. В связи с этим Игорь Шутенков поручил руководителям районных администраций проанализировать работу управления административного контроля.Фото: мэрия Улан-Удэ