В Бурятии задержан водитель, по чьей вине погибла 13-летняя девочка

В отношении него возбуждено уголовное дело, он признает вину



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 16 августа подозреваемый на своем автомобиле «Митсубиси Аутлендер» приехал в гости к отцу в село Хоронхой Кяхтинского района, где стал употреблять спиртные напитки. Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и направился обратно домой - в город Гусиноозерск. По пути на 201-м километре автомобильной дороги Улан-Удэ-Кяхта мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Тойота Марк II», в котором находилась семья с несовершеннолетними детьми.



В результате аварии от полученных повреждений на месте происшествия скончалась 13-летняя девочка. Ее родители и две сестры, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы в Кяхтинскую центральную районную больницу. Пьяный водитель при столкновении пострадал незначительно. Его задержали. В ходе допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.



В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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