В Улан-Удэ после дождя обвалилась дорога

Сейчас поврежденный участок дороги перекрыт
Сегодня в Улан-Удэ после прошедшего дождя провалилась дорога из Вахмистрово в 100-е квартала в районе станции Медведчиково.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 12 часов дня повреждённая дорога перекрыта, начаты восстановительные работы. Открыта объездная дорога. На поврежденном участке в усиленном режиме работает спецтехника Комбината по благоустройству: шесть тяжелых самосвалов, фронтальный погрузчик и экскаватор МУП «Водоканал».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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