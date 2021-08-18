В Улан-Удэ после дождя обвалилась дорога

Сейчас поврежденный участок дороги перекрыт





Сегодня в Улан-Удэ после прошедшего дождя провалилась дорога из Вахмистрово в 100-е квартала в районе станции Медведчиково.







Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 12 часов дня повреждённая дорога перекрыта, начаты восстановительные работы. Открыта объездная дорога. На поврежденном участке в усиленном режиме работает спецтехника Комбината по благоустройству: шесть тяжелых самосвалов, фронтальный погрузчик и экскаватор МУП «Водоканал».





Фото: мэрия Улан-Удэ