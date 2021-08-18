Мэра Улан-Удэ огорчили лужи на новых дорогах

Скопления воды после дождя образуются там, где их раньше не было





Сегодня после дождя в Улан-Удэ образовались лужи на дорогах, которые ремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в администрации столицы Бурятии, мэр города Игорь Шутенков дал поручение проверить дороги и устранить причины образования застоев ливневой воды.

«Две лужи образовались по улице Шумяцкого – ранее туда не отправляли вакуумные машины. По улице Николая Петрова лужа сохранилась, хотя подрядчик обещал исправить ситуацию, изменив уклон дороги. На пересечении улиц Николая Петрова и Комсомольская ливневая канализация всегда справлялась с водой, однако сейчас там образовалась большая лужа», - сообщают в мэрии.



После обследования подрядным организациям будут выписаны требования об устранении выявленных нарушений в рамках контрактов.



Фото: мэрия Улан-Удэ «Две лужи образовались по улице Шумяцкого – ранее туда не отправляли вакуумные машины. По улице Николая Петрова лужа сохранилась, хотя подрядчик обещал исправить ситуацию, изменив уклон дороги. На пересечении улиц Николая Петрова и Комсомольская ливневая канализация всегда справлялась с водой, однако сейчас там образовалась большая лужа», - сообщают в мэрии.После обследования подрядным организациям будут выписаны требования об устранении выявленных нарушений в рамках контрактов.Фото: мэрия Улан-Удэ

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