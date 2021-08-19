В Улан-Удэ затопило тир на Центральном стадионе

Грунтовые воды выступили еще в июне и стоят до сих пор





Цокольный этаж Центрального стадиона Бурятии, где располагается тир, ушел под воду. Грунтовые воды выступили еще в июне и стоят до сих пор. Откачивать бесполезно – уже через час вода выступает вновь.

Стадион на набережной Селенги – под таким названием строился этот проект. Еще в то время специалисты высказывали опасения по поводу целесообразности места для столь крупного спортивного сооружения. Известный легкоатлет Павел Яковлев также высказывал опасения по поводу грунтовых вод. По его словам, цокольный этаж стадиона уже подвергался затоплению.





- Вода у нас в тире выступает ежегодно, в этом году она появилась в июне. Пытались откачивать, но в течение часа-полутора вода вновь поднимается на такой же уровень. Стадион построен рядом с рекой, и чем выше уровень воды в Селенге, тем больше грунтовых вод выходит на поверхность и у нас, - рассказывает директор Дирекции спортивных сооружений (ДСС) Григорий Панфилов.Центральный стадион, напомним, был открыт в 2011 году. Он обошелся республиканскому и федеральному бюджету в 700 с лишним миллионов. Эта арена стала своеобразной заменой прежнему стадиону имени 25-летия Бурятской АССР, который снесли и построили нынешний ФСК.Нынешнее руководство дирекции спортивных сооружений соглашается с тем, что место для строительства выбрано не очень удачное.- Когда проектировали объект, нужно было хотя бы административное здание построить на другой стороне, противоположной, то есть ближе к улице Свободы, воды было бы меньше. Либо, раз уж решили строить здесь, нужно сразу сделать гидроизоляцию, - высказывает свое мнение руководитель ДСС.В дирекции предполагают, что гидроизоляцию не стали делать сразу из-за нехватки средств – ведь бюджет на строительство был расписан, а дополнительные работы привели бы к существенному удорожанию объекта.Тем не менее стадион от воды нужно спасать – постоянное подтопление может привести к гниению конструкций и постепенному разрушению фундамента.- В ближайшее время мы откроем торги на разработку ПСД по установке гидроизоляции. Надеемся, что весь процесс – от разработки проекта до окончания ремонта - займет года два, - говорит Григорий Панфилов.Помимо ущерба для стадиона, страдают и спортсмены, ведь их подготовка должна быть непрерывной, а из-за наводнения они выпадают из процесса на несколько месяцев. Чтобы продолжить тренировки, тир планируют перенести и временно разместить его в залах Физкультурно-спортивного комплекса.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: Дирекция спортивных сооружений