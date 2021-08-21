«Мы спокойно конкурируем с Крымом и Сочи»

Главный экстремал Бурятии о развитии водного туризма



Глядя на фотографии серферов на доске, рассекающих водную гладь, трудно поверить, что это Бурятия. Много лет на Байкале в местности Посольский Сор проводился фестиваль «Байкальский ветер», куда съезжались любители водных дисциплин со всей Сибири и Дальнего Востока, а сам он считался одним из лучших в России.



Последние два года фестиваль не проводился из-за пандемии. Это понятно – число участников и зрителей давно перевалило за две тысячи. В программе были не только виндсерфинг с его собратом кайтом, но и байдарки с сапами. В уютную Посольскую косу со своим микроклиматом, народ съезжался со всей Сибири и Дальнего Востока: это и Иркутск, и Забайкалье, Амурская область, Новосибирск.



В этом году здесь непривычно малолюдно. На выходных сюда приехали покататься несколько любителей водного отдыха, среди них и главный экстремал республики и организатор «Байкальского ветра» Сергей Климов.



- У нас тоже набирают популярность водные виды спорта. Но пока не массово. Люди некоторыми видами активности даже раньше иркутян начали заниматься. Именно фестиваль позволял развивать бюджетные виды активностей, те же байдарки. Сейчас в Бурятии никого не удивишь сапами или байдарками. Постепенно народ понимает, что на Байкале или Щучьем озере надо отдыхать активно, - говорит Сергей.



Что касается дорогих дисциплин, тот же виндсерфинг пока не прижился в республике. Причина банальная – дороговизна экипировки.



- Для виндсерфинга нужен специальный багажник и гидрокостюм, - поясняет экстремал.



В 2019 году федерация выиграла президентский грант на школу водной безопасности. 1675 детей и взрослых прошли обучение в школе «Байкальского экстрима». Теперь точно можно сказать, что это количество людей уже научились управлять лодкой или байдаркой, ориентироваться на местности и узнали о географии родной республики.



- Тогда мы благодаря гранту провели много всего полезного. К нам на фестиваль приезжали чемпионы мира и Европы по кайтсерфингу, которые дали мастер-классы, - с ностальгией вспоминает Сергей.



Активность бурятских экстремалов отметили и в Москве. Этот грант вошел в число 100 лучших проектов.



- Всего было 8 тыс. грантополучателей, и мы вошли в сотню лучших. На самом деле Байкал и наша идея популяризации водных видов спорта оригинальна даже в рамках страны. До пандемии наш фестиваль стабильно входил в тройку лучших летних спортивных проектов во всей России. Мы спокойно конкурируем с Крымом и Сочи! У нас есть самое главное – Байкал с его ветрами и красотой, - говорит Сергей Климов.



Лев Хандажапов, «Номер один».

Фото Сергея Климова



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