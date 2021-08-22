Бурятским застройщикам помогли друзья Путина

Строители Бурятии получили возможность увеличивать цены госконтрактов до 30% в связи с их ростом на стройматериалы



Это будет применяться для контрактов стоимостью свыше 1 млн и заключенных до 1 июля 2021 года.



Напомним, что с декабря 2020 года в Бурятии цены на арматуру увеличились более чем в два раза. Помимо этого, заметно выросли цены на цемент, бетон, кирпич и ПВХ-продукцию. Поскольку госконтракты на строительство социальных объектов: школ, детских садов и спортивных залов заключались по старым ценам, строители Бурятии начали жаловаться на то, что попали в ценовые ножницы. И они не смогут вовремя выполнить работы.



Так, в режиме невыполнения госконтракта оказался один из строителей, возводивший школу в селе Клюевка Кабанского района. Однако застройщикам было рекомендовано терпеть, выкручиваться и строить за счет внутренних резервов. Все изменилось после того, как на федеральном уровне подули новые ветры.



Президенту Владимиру Путину пожаловались близкие к нему Аркадий Ротенберг (строил Крымский мост) и Геннадий Тимченко («Стройтрансгаз»). Бизнесмены попросили привести нормативное законодательство к современным реалиям, посетовав на убытки. И весьма оперативно министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало новый проект постановления правительства РФ. Дав право поднимать цены исполнителям госконтрактов на 30%.



В Бурятии постановление работает, сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии.



В ведомстве также выразили надежду, что это позволит строительной отрасли региона пережить сложный период и возвести все объекты в намеченные сроки.



Между тем, как стало известно «Номер один», в Бурятии в настоящий момент разрабатывается аналогичное постановление, но уже по линии министерства промышленности и торговли Бурятии. Ведь поднялись цены не только на арматуру, но и на товары и услуги. В случае принятия оно позволит за счет госбюджета поддержать бизнесменов, работающих и в других сферах, а не только в строительной.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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