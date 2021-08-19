Всего в Бурятии выздоровели от коронавируса 48,5 тыс человек

Общее число случаев COVID19 в республике перевалило за 55 тысяч человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 257. Это на 105 случаев больше, чем было в среду. Из новых случаев 49% (27 014) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 752 человека, за минувшие сутки – трое (в возрасте до 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - два человека), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 81 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9 578 человек.



В стационарах получают лечение 504 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 409. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 34), на ИВЛ – 30 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 324 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 48 597 (+53) человек, дополнительно снят с наблюдения 171 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 696 коек: занято – 504, свободны 192 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,4%.



За сутки проведено исследований от 1 806 человек, с нарастающим итогом – 1 309 067 человек.



Всего в республику поступило 353 532 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 292 375 человек. Остаток вакцины составляет 61 157. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 308 240 единниц. Завершили вакцинацию 246 307 человек.



Фото: pixabay.com



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