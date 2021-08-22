Жителей Бурятии блогеры все чаще вовлекают подписчиков в сомнительные аферы

Мошенники пробуют новые способы обмана



Только недавно наше издание обращалось к проблеме засилья в республике финансовых пирамид и мошенников. Однако количество доверчивых и обманутых сограждан все не уменьшается. Теперь мошенники пробуют новые способы обмана. Свои сети они стали раскидывать с помощью тех, кому безоговорочно верят и кого любят тысячи людей. Рекламу мошенников публикуют на своих страницах и в сторис популярные блогеры, певцы, известные люди.



Призыв покончить с долгами



В нашу редакцию обратилась Эржена Доржиева (имя изменено по ее просьбе). Мать-одиночка уехала на заработки в Корею, чтобы поднять на ноги маленького сына, расплатиться с ипотекой. Но несколько лет работы за границей не повлияли на то, что женщина по-прежнему регулярно следила за новостями малой родины и жизнью своих земляков. Так же как и была подписана на известных бурятских блогеров. Одной из которых была девушка-блогер с миллионом подписчиков, регулярно публиковавшая интересные сторис и посты. К сожалению, по закону мы не имеем права публиковать ее имя до вступления в силу решения суда, который признает факт ее правонарушения.



- Зарабатывать хорошо на родине у меня не получилось, поэтому, как и многие другие, я уехала на заработки в Корею. Здесь работала в разных сферах, совмещала сразу несколько видов работ: была как переводчиком, так и разнорабочим. Но сейчас в Корее карантин, сказали сидеть дома. Пока есть время, заинтересовалась инвестициями, наткнулась на пост любимого блогера. Она рассказывала о каком-то инвесторе Дмитрии и о том, что по промокоду от нее есть 100%-ная вероятность, что люди смогут заработать деньги и выйти из долговой ямы, - говорит Эржена.



Сторис популярного блогера Эржена на всякий случай сохранила. В них есть призыв зарабатывать на инвестициях приличные деньги.



«Чаще всего люди, хорошо разбирающиеся в инвестиях и деньгах, зарабатывают и живут лучше, чем многие. Поэтому, если вы тоже хотите разбираться в инвестициях и получить билет в бескредитную жизнь, то нажмите «да», - призывала со своей страницы блогер.



В следующей сторис девушка продолжает свой спич, все больше привлекая своих подписчиков к сотрудничеству с неким опытным инвестором.



«Кто в прошлой сторис нажал и хочет развиваться и зарабатывать на инвестициях, пройдите по ссылке и посмотрите, как Дима помог более 10 тыс. людей вылезти из долговой ямы и помогает ежедневно, может помочь и вам с решением финансовых трудностей.



Если хотите начать зарабатывать, то можете написать, что вы от меня, и этот промокод даст вам 100%-ную гарантию на заработок с ним!» – уверяла блогер.



Общение с «инвестором»



Эржена доверилась землячке, сделав все, как та просила. То есть прошла по ссылке в Телеграм-канал.



- Там была закрытая группа с 72 тыс. подписчиков и реклама с июня. В этой группе тот самый инвестор - Дмитрий Антипов. Конечно, я упомянула промокод, о котором сказала блогер. Дмитрий ознакомил с условиями «работы». Все, что требовалось от Эржены, это внести «депозит», и далее Дмитрий обещал «свою работу». Минимальная сумма вложения – 50 тыс. рублей.



С нее Эржена и начала, внеся сумму на указанные реквизиты. Гарантией того, что ее не обманут, для нее было, во-первых, доверие к блогеру, а во-вторых, уверения пресловутого инвестора: «За гарантию и качество можете не переживать, в случае какого-либо форс-мажора я полностью компенсирую сумму вашего вложения, я очень дорожу вашей репутацией. Я в этой сфере более семи лет!».



Спустя несколько часов после перевода денег Дмитрий сообщил радостную весть: «Инвестиция прошла успешно, ваша прибыль составила 7654 доллара. Давайте карту». Однако когда обрадованная Эржена переслала номер карты, Дмитрий заявил, что для получения выигрыша необходимо оплатить 13% налога – порядка 60 тыс. рублей. «Клиент всегда этот налог платит, так как мы работаем под кодексом РФ». Заподозрившая неладное, Эржена перечислять налог не стала, а потребовала вернуть ее деньги обратно. Но было уже поздно. Вскоре ее заблокировали.



Как выясняется, жертвой аналогичного мошенничества стала не только Эржена. Ей удалось связаться еще с шестью пострадавшими. Все девушки имели счастье пообщаться с «опытным инвестором» Дмитрием и так же, отдав ему свои сбережения, остались ни с чем. Попытки связаться с блогером, из-за которой все они и ввязались в эту авантюру, ни к чему не привели. Мы также попробовали поговорить с ней, однако девушка на наши вопросы и аудиовызовы ответила молчанием.



Все истории девушек как под копирку.



- Я блогеру поверила, потому что она наша землячка, и за ней раньше ничего плохого не наблюдала, давно читаю и смотрю ее блог, мне все нравилось. Но ведь она по закону не имела право рекламировать финансовые услуги и давать гарантию на заработок, еще и дала промокод. Это же явно соучастие в преступлении! – говорит Евгения, еще одна пострадавшая.



Только одному из обманутых удалось получить хоть какую-то обратную связь. Девушке, потерявшей крупную сумму, ответил продюсер блогера. Впрочем, ничем их не порадовав и никак не прояснив ситуацию. По его словам, «инвестор» «влился» в доверие и к ним тоже, в результате чего они также потеряли огромную сумму денег.



- Обсуждали этот вопрос с товарищами из органов, нам сказали, бесполезно его искать, никаких официальных договоров и расписок мы не брали, и деньги вернуть обратно вряд ли получится. Поэтому мы всячески пытаемся найти этого мошенника, чтобы вернуть свои деньги и ваши (наших подписчиков), - сообщил продюсер блогера пострадавшим.



Деньги не пахнут?



Удивительное дело, куда бы мы ни обратились за комментарием по данному поводу, в надзорных органах нам отвечали примерно одно и то же. Ответить на вопрос – можно ли привлечь к ответу по букве закона такого блогера за то, что он дает подобную недобросовестную рекламу на своей странице, никто не смог. Кто-то просил дать время для изучения вопроса, другие отвечали, что состава преступления здесь не усматривается. При этом каждый сетовал на то, что вопрос сложный, ибо до сего момента такими случаями особо никто не занимался, соответствующей наработанной практики нет.



Поэтому мы просим считать данную публикацию прямым обращением в правоохранительные органы МВД по РБ, прокуратуру РБ и Роскомнадзор РБ. Все шестеро пострадавших готовы дать показания и предоставить все доказательства того, что они были обмануты, а также сколько денег потеряли. Контакты девушек есть в редакции «Номер один».



Тем временем юрист Виталий Хонихоев считает, что возможность вернуть свои кровные все же есть. Как раз сейчас он работает с пострадавшими от финансовых пирамид жителями Бурятии.



- Есть ребята, отдававшие взносы долларами или чисто «наличкой». Ни расписок, ничего нет. Понятно, что там все глухо. Но те, кто переводил деньги через банковские счета и карты, тем можно вернуть. Речь идет о любой «пирамиде» или так называемой инвестиционной деятельности. Важно доказать, что люди, перечислив деньги, взамен абсолютно ничего не получили – никакого продукта. Если противная сторона не предоставит доказательства – инвестиционные договоры, лицензии на осуществление инвестиционной деятельности и прочие документы (которых у них, скорей всего, нет), то может идти речь о необоснованном обогащении. В конце августа уже начнутся судебные слушания по пострадавшим из «Финико» и «Антарес Трейд», - рассказал правозащитник.



К слову, мы уже не первый раз пишем о недобросовестной рекламе со стороны публичных лиц. Так, в процессе вовлечения жителей республики в сети финансовых пирамид активно участвовали известные певцы, артисты и телеведущие Бурятии. Все те, кого так любят обыватели. Огромная масса будущих пострадавших и подумать не могли о том, что зазывалы из шоу-бизнеса и их любимые кумиры могут с ними так обойтись. В особенности речь идет о пожилых людях и сельчанах, для которых авторитет людей «из телевизора» непререкаем. Однако вышеупомянутые артисты и блогеры, судя по всему, руководствуются девизом: «деньги не пахнут» и не гнушаются никакой подработкой, даже если речь явно идет об аферах.



- Понятно, что это их профессия - торговать своим именем и лицом. Но ведь есть еще и моральные принципы. Каково им спать по ночам, зная о том, сколько людей по их вине пострадали? – недоумевает Виталий Хонихоев.



Василиса Шишкина, «Номер один».

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