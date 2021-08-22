В Бурятии туристов распугал вирус и непогода

Туристический сезон 2021 года близок к провалу



Летний сезон не завершился, и до 1 сентября еще есть время, но уже сегодня эксперты прогнозируют признаки если не срыва, то провала туристического сезона. Причин много - от пандемии до холодного и дождливого лета вперемешку с якутским смогом. Все идет к тому, что Бурятия может получить очередное серьезное снижение туристического потока.



Не приехали



Заклинания чиновников о том, что пандемия якобы даст толчок к росту спроса на внутренний туризм, как оказалось, не имеет ничего общего с действительностью. Что подтверждается в официальных отчетах.



Так, на сайте министерства туризма Бурятии проанализировали итоги прошлогоднего «ковидного» туристического сезона.



В 2020 году наблюдается снижение количества размещенных в КСР (коллективных средствах размещения), в 2019 году - 407,3 тыс. человек, а в 2020 году - 200 тыс. человек, сообщают чиновники.



Падение турпотока — в два с лишним раза. В деньгах отрасль потеряла тоже немало.



В благополучном 2019 году туристическая отрасль Бурятии заработала на туристах 3,3 млрд рублей, а в 2020 году - объем платных услуг, оказанных туристам, составил всего 1,9 млрд рублей.



Были надежды, что в 2021 году в турсекторе Бурятии что-то изменится к лучшему. Однако сегодня происходит почти то же самое, как и в прошлом году, в июне этого года по отелям Бурятии нанес сильнейший удар июньский локдаун. Причем в прошлом году бурятские туристы были избавлены от необходимости предъявлять отрицательный ПЦР-тест в качестве условия заселения в отели. Их просили только у иногородних туристов. Но сегодня требуют со всех. А это 1 тыс. рублей на человека - все тесты платные. Проще разбить палатку на берегу или заселиться в неофициальный частный сектор, где ПЦР-тест не нужен. А без платных тестов сегодня заселяют только вакцинированных, но их гораздо меньше, чем непривитых.



Лето красное просидели



Трехэтажный отель Baikal Traveler - среднеценовой категории, открылся несколько лет назад в одном из самых теплых мест на Байкале, в селе Дулан, в августе заполнялся лишь на выходные. В обычные дни он напоминал корабль-призрак, ожидающий туристов.



Сегодня в подобной ситуации оказались сотни подобных отелей по всему берегу Байкала. Сезон фактически сорван, и об этом говорят почти в открытую.



- Все лето к нам в основном приезжали иркутяне и читинцы, а также жители Дальнего Востока, но меньше, чем в прошлом году, - рассказывает администратор гостиницы. - Что касается жителей Бурятии, то они стали селиться лишь к середине августа и то в небольшом количестве.



Дулан относится к так называемому южному направлению (кластеру) отдыха по классификации бурятских чиновников. Здесь же расположены курорты Энхалук и Сухая, где в ближайшем будущем построят пятизвездочный отель. Несмотря на то, что в этой части Байкала имеется отличная береговая линия с песком, это направление не пользуется спросом. Например, на пляжи северного кластера (Гремячинск – Горячинск – Максимиха - Чивыркуйский залив) идет плотный автомобильный поток, а до ближайшей точки на Байкале из Улан-Удэ можно доехать за 1,5 часа. По хорошей и не загруженной грузовыми фурами дороге.



А вот на южном участке, от Тресково до Дулана, туристы медленно едут по совершенно разбитой дороге минимум три часа от Улан-Удэ. Поскольку стоимость бензина ежемесячно растет, то не случайно, что многие автомобилисты, подсчитав высокие транспортные расходы, решили сохранить деньги и выбрали более близкое и благоприятное направление. Угасание потока в южный кластер хорошо видно на примере соседних курортов Култушная и Байкальский прибой, ранее многолюдных. Ведь вложения в инфраструктуру не производились, побережье и озеро заросли травой, и туристы о них забыли.



- Такого слабого, можно сказать, провального сезона в Бурятии за четверть века еще не было, - говорит эксперт в области туризма Андрей Измайлов. - Факторов того, что отрасль так сильно просела, немало, прежде всего это полное закрытие туризма в июне, затем аномально холодное и дождливое лето. И, наконец, дым из Якутии, который также понизил температуру и отпугнул часть туристов.



По словам Андрея Измайлова, «хуже было только в начале 90-х, когда развалился СССР. С тех пор туристическая отрасль медленно росла. Но сегодня мы снова попали в очень непростую ситуацию».



Дорогой отдых



По его словам, затраты туристического сектора, в том числе на коммунальные услуги, ежегодно растут (например, вывоз одной вакуумной машины с турбазы стоит 10 тыс. рублей), а туристический трафик сокращается. Эти «ножницы» не все могут выдержать. Заметную часть потока туристов забирает и «серый сектор», который никто не проверяет, поскольку он как бы не существует. А проверки и штрафы в основном ложатся на тех, кто работает честно и открыто.



Между тем эксперт полагает, что провал на рынке обусловлен практически полным исчезновением на Байкале иностранных туристов, прежде всего из Китая, Монголии и Европы.



Как только откроются границы, турпоток иностранных туристов, на которых делали ставку многие гостиницы, как высокого, так и бюджетного ценового сегмента, восстановится.



Однако основные доходы отрасли все же давали российские туристы. А их стало заметно меньше. Ведь жители Бурятии уже много лет теряют в своих доходах, им приходится больше работать и меньше отдыхать. Тем более что отдых за последние годы подорожал примерно на 20%.



Кроме того, нежелание туристов из Бурятии арендовать гостиницы объясняется очень просто. Во-первых, у тех, кто еще имеет возможность отдыхать и путешествовать, очень часто имеется собственная дача на берегу Байкала либо у их знакомых. Во-вторых, остающиеся туристы все чаще селятся либо «дикарями» в палатках, либо в частном секторе, за 300 - 500 рублей за койку, при минимуме удобств.



Не оправдались ожидания властей и по чартерной программе «Москва - Улан-Удэ – Байкал». На ее старте регион попал под локдаун, а в июле ситуация не выправилась. Напомним, что летом 2021 года туроператор «TUI Россия» запланировал 13 рейсов из Москвы в Улан-Удэ. В тур продолжительностью десять дней входил авиаперелет из Москвы, отель три звезды с завтраками и некоторыми экскурсиями за 40 тыс. рублей с возвратом 20% от стоимости тура на карту (кешбэк). Загрузка чартеров, как говорят эксперты, невысокая. Неудивительно, что про эту программу чиновники от туризма стараются не вспоминать - результаты не впечатляют.



Гендиректор туристической компании Светлана Цыбикдоржиева говорит, что в июле на загрузке чартеров на Байкал сыграло открытие Турции, куда ушел турпоток.



- Прилетало по 15 человек всего, — сетует она. Тем не менее эксперт настроена оптимистично. - В августе ситуация несколько выправилась, и туристы к нам поехали, уезжают очень довольные.



Тем не менее будущее чартерной программы пока под вопросом - решение о продолжении программы, скорее всего, будет приниматься в середине сентября, когда она завершится.



- Мало запустить чартер, главное - у нас не создан комплексный конкурентоспособный продукт, который мог бы привлечь избалованного Турцией и Тайландом туриста на Байкал, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.



По его словам, туристу, приехавшему на довольно холодный Байкал, нечем заняться, кроме как «согреваться горячительными напитками», а интересные экскурсии там можно по пальцам пересчитать. Помимо того, что в Бурятии нет благоприятных климатических ресурсов, на низком уровне находится и принимающая инфраструктура.



- Туризм начинается не с отеля, а с аэропорта, но сегодня большинство рейсов прилетает в Улан-Удэ утром, и, чтобы получить багаж, туристу необходимо очень долго его ждать, пока обработают другие рейсы, - продолжает Анатолий Думнов. - Впечатление сразу складывается не слишком благоприятное. Что касается гостиничной инфраструктуры и экскурсий, то здесь все так же довольно печально, за редким, правда, исключением.



Если результаты летнего туристического сезона, а они обычно подводятся в сентябре, будут абсолютно провальными, это вовсе не означает, что так будет всегда. Туризм Бурятии выйдет из коллапса, как только будут созданы необходимые условия для развития и в отрасль придут действительно серьезные инвестиции. Но решающим фактором станет снятие ограничений в результате постепенной нормализации ситуации с пандемией. Ведь после долгого и вынужденного сидения дома люди все равно начнут путешествовать. Главный вопрос — куда.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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