Селенга в Улан-Удэ снова начала прибывать

За сутки уровень воды в реке повысился на 4 см





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, вчера уровень воды в Селенге вновь стал расти. За минувшие сутки он прибавил 4 см, достигнув отметки в 204 см. Вероятно, на повышение воды в реке повлиял южный циклон, который принес в Бурятию дожди.

Напомним, в начале прошлой недели уровень воды в Селенге стремительно повышался, своего максимума – 243 см - река достигла в пятницу, 13 августа. Последующие несколько дней вода в Селенге пошла на спад, достигнув к среде отметки в 200 см.Как уже сообщалось, выход Селенги на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне в 230 см. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.Фото: мэрия Улан-Удэ