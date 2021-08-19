Более 60 тысяч жителей Бурятии не могут уехать за границу из-за долгов

Ограничение на выезд можно получить даже при долге в 10 тысяч рублей



В период отпусков и запланированных выездов за пределы России УФССП Бурятии напомнило жителям республики о необходимости проверки на наличие задолженности. При долге свыше 30 тысяч рублей пристав может ограничить гражданина в праве выезда за пределы страны. Отдельным категориям граждан, забывшим оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причиненный в результате преступления, выезд за границу запрещается уже при сумме долга свыше 10 тысяч рублей.

«Несмотря на то, что в настоящее время сроки снятия ограничения значительно сокращены, в практике ведомства имеются случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолета. УФССП Бурятии рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату», - предупреждают в ведомстве.



На сегодняшний день из-за долгов свыше 61 тысячи жителей Бурятии не могут выехать за границу.



Фото: «Номер один» «Несмотря на то, что в настоящее время сроки снятия ограничения значительно сокращены, в практике ведомства имеются случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолета. УФССП Бурятии рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату», - предупреждают в ведомстве.На сегодняшний день из-за долгов свыше 61 тысячи жителей Бурятии не могут выехать за границу.Фото: «Номер один»

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