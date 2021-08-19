В Бурятии 9 заключенных вышли по УДО в один день

Всем им пожелали не возвращаться обратно





В колонии общего режима в Гусиноозерске (ИК-1) состоялся традиционный ритуал освобождения из учреждения по УДО. В один день из исправительной колонии условно-досрочно освободились сразу девять осужденных, сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.

Перед тем как покинуть исправительное учреждение, они выступили перед другими осужденными и рассказали о том, как добились возможности освободиться досрочно, призвали других не нарушать режим содержания, работать и стремится к освобождению.Заместитель начальника колонии Василий Юможапов сказал осужденным напутственные слова и пожелал впредь не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы.«Во время отбывания наказания осужденные возместили ущерб, причинённый в результате преступления, добросовестно относились к труду, активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Данные обстоятельства сыграли немаловажную роль при рассмотрении судом ходатайств на условно-досрочное освобождение», - отметили в УФСИН Бурятии.Фото: УФСИН Бурятии