В Бурятии избыток юристов

Конкуренция среди них на рынке труда составляет 9,3 резюме на место



В Бурятии на рынке труда самый высокий уровень конкуренции наблюдается в профессиональной области «Юристы» – 9,3 резюме на место. На втором месте – «Госслужбы, НКО» (5 резюме на место). Сфера «Искусство, развлечения, масс-медиа» занимает третье место (4,7 резюме на место).



Об этом сообщает служба исследований



А вот дефицит кадров испытывают профессиональные области, где отношение количества активных резюме к вакансиям составляет единицу и меньше единицы. В Бурятии к ним относятся: «Домашний персонал» (0,5 резюме на место), «Строительство, недвижимость» (0,8), «Добыча сырья» (1).



В целом в регионе наблюдается умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. Так, в июле 2020 го на одну вакансию в республике приходилось 3,6 резюме, этот показатель сохранился для аналогичного месяца этого года.



«Июль 2020 года был крайне непростым месяцем для работодателей из-за пандемии, но за год рынок труда восстановился: компании готовы нанимать работников. Однако возникла другая сложность – людей не хватает, здесь сказываются сезонность, демографический спад, отток мигрантов и рост смертности. Кроме того, не многие сегодня готовы к смене работы, а компании делают все возможное, чтобы удержать ключевых сотрудников», - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



Фото: pixabay.com В Бурятии на рынке труда самый высокий уровень конкуренции наблюдается в профессиональной области «Юристы» – 9,3 резюме на место. На втором месте – «Госслужбы, НКО» (5 резюме на место). Сфера «Искусство, развлечения, масс-медиа» занимает третье место (4,7 резюме на место).Об этом сообщает служба исследований hh.ru , крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий и резюме в республике, открытых в июле нынешнего года.А вот дефицит кадров испытывают профессиональные области, где отношение количества активных резюме к вакансиям составляет единицу и меньше единицы. В Бурятии к ним относятся: «Домашний персонал» (0,5 резюме на место), «Строительство, недвижимость» (0,8), «Добыча сырья» (1).В целом в регионе наблюдается умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. Так, в июле 2020 го на одну вакансию в республике приходилось 3,6 резюме, этот показатель сохранился для аналогичного месяца этого года.«Июль 2020 года был крайне непростым месяцем для работодателей из-за пандемии, но за год рынок труда восстановился: компании готовы нанимать работников. Однако возникла другая сложность – людей не хватает, здесь сказываются сезонность, демографический спад, отток мигрантов и рост смертности. Кроме того, не многие сегодня готовы к смене работы, а компании делают все возможное, чтобы удержать ключевых сотрудников», - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.Фото: pixabay.com

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