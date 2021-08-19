Десять процентов россиян причисляют Ельцина к участникам ГКЧП

Память об «августовском путче» постепенно стирается из памяти граждан РФ



Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных россиян. За последние четыре года доля правильных ответов выросла - 16% было в 2017 году, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Впрочем, слышали о том, что в августе 1991 года в нашей стране произошла попытка переворота, так называемый путч под руководством ГКЧП, 84% россиян и лишь 15% опрошенных ответили, что слышат об этом впервые.



Опрошенные смогли назвать таких участников ГКЧП, как Д. Язов (11%), Г. Янаев (6%) и Б. Пуго (5%) В. Крючков (4%). Примечательно, что часть респондентов причислили к участникам ГКЧП Б. Ельцина (10%), А. Руцкого (6%), Р. Хасбулатова (2%) и М. Горбачева (2%).



По мнению наших сограждан, попытка переворота провалилась, поскольку ее не поддержал народ (20%), организаторы не были подготовлены (12%), им не хватило сил (5%), людям хотелось перемен (5%), участникам ГКЧП не хватило решительности (4%).



Наши сограждане предположили, к каким последствиям могла бы привести победа ГКЧП: 10% считают, что она привела бы к негативным последствиям, 8% убеждены, что не было бы распада СССР, 7% считают, что жили бы лучше, чем сейчас.



Среди опрошенных россиян 13% полагают, что их жизнь бы улучшилась, если бы ГКЧП смог удержать власть, 17% считают, что она бы ухудшилась, а 32% — что она существенно не изменилась бы.



Те, кто считает, что в случае успеха ГКЧП их жизнь бы улучшилась, 23% объяснили свое мнение тем, что сохранился бы СССР. 12% убеждены, что уровень жизни не упал бы, по 6% ответили, что жизнь была бы лучше, не было бы распада страны, была бы стабильность, не развалились бы производства и колхозы.



Респонденты, считающие, что в случае победы ГКЧП их жизнь ухудшилась бы, сказали, что началась бы гражданская война (10%), экономика была бы хуже (8%), перевороты всегда ведут к худшему (8%), не было бы демократии, не нравятся участники ГКЧП и было бы только хуже (по 7%).



Примерно поровну разделились мнения россиян относительно мотивов участников ГКЧП: 38% считают, что они преследовали личные цели, а 41% — что они думали о государстве, стремились сохранить СССР от распада.



Наши сограждане оценивают события 19-21 августа следующим образом: 47% полагают, что это был эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, 31% считают, что это трагические события, имевшие гибельные для страны последствия, а 7% называют их победой демократической революции, покончившей с властью КПСС.



Фото: pixabay.com Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных россиян. За последние четыре года доля правильных ответов выросла - 16% было в 2017 году, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса россиян, приуроченного к тридцатилетней годовщине ГКЧП.Впрочем, слышали о том, что в августе 1991 года в нашей стране произошла попытка переворота, так называемый путч под руководством ГКЧП, 84% россиян и лишь 15% опрошенных ответили, что слышат об этом впервые.Опрошенные смогли назвать таких участников ГКЧП, как Д. Язов (11%), Г. Янаев (6%) и Б. Пуго (5%) В. Крючков (4%). Примечательно, что часть респондентов причислили к участникам ГКЧП Б. Ельцина (10%), А. Руцкого (6%), Р. Хасбулатова (2%) и М. Горбачева (2%).По мнению наших сограждан, попытка переворота провалилась, поскольку ее не поддержал народ (20%), организаторы не были подготовлены (12%), им не хватило сил (5%), людям хотелось перемен (5%), участникам ГКЧП не хватило решительности (4%).Наши сограждане предположили, к каким последствиям могла бы привести победа ГКЧП: 10% считают, что она привела бы к негативным последствиям, 8% убеждены, что не было бы распада СССР, 7% считают, что жили бы лучше, чем сейчас.Среди опрошенных россиян 13% полагают, что их жизнь бы улучшилась, если бы ГКЧП смог удержать власть, 17% считают, что она бы ухудшилась, а 32% — что она существенно не изменилась бы.Те, кто считает, что в случае успеха ГКЧП их жизнь бы улучшилась, 23% объяснили свое мнение тем, что сохранился бы СССР. 12% убеждены, что уровень жизни не упал бы, по 6% ответили, что жизнь была бы лучше, не было бы распада страны, была бы стабильность, не развалились бы производства и колхозы.Респонденты, считающие, что в случае победы ГКЧП их жизнь ухудшилась бы, сказали, что началась бы гражданская война (10%), экономика была бы хуже (8%), перевороты всегда ведут к худшему (8%), не было бы демократии, не нравятся участники ГКЧП и было бы только хуже (по 7%).Примерно поровну разделились мнения россиян относительно мотивов участников ГКЧП: 38% считают, что они преследовали личные цели, а 41% — что они думали о государстве, стремились сохранить СССР от распада.Наши сограждане оценивают события 19-21 августа следующим образом: 47% полагают, что это был эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, 31% считают, что это трагические события, имевшие гибельные для страны последствия, а 7% называют их победой демократической революции, покончившей с властью КПСС.Фото: pixabay.com

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