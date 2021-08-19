Синоптики Бурятии предупредили о сильных дождях

В основном они пройдут по северу республики



По данным синоптиков, 19-20 августа в северных районах Бурятии ожидаются сильные дожди.

19 августа по республике местами пройдут дожди, ночью по северу ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днем +19,+24, местами +13,+18.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем до 14 м/с. Температура ночью +11,+13, днем +19,+21.



20 августа по северной половине республики местами дожди и ливни, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днем +20,+25, местами +13,+18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днем до 14 м/с. Температура ночью +9,+11, днем +21,+23.



Фото: pixabay.com 19 августа по республике местами пройдут дожди, ночью по северу ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днем +19,+24, местами +13,+18.В Улан-Удэ ночью без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем до 14 м/с. Температура ночью +11,+13, днем +19,+21.20 августа по северной половине республики местами дожди и ливни, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днем +20,+25, местами +13,+18.В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днем до 14 м/с. Температура ночью +9,+11, днем +21,+23.Фото: pixabay.com

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