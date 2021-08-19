В Бурятии осужден экстремист-рецидивист

Он избежал реального срока, лишь подав ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке



В Бурятии суд признал 49-летнего местного жителя виновным в экстремизме. Используя мобильный телефон с доступом в Интернет, мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей несколько изображений и надписей экстремистского характера, направленных на возбуждение ненависти и вражды к лицам одной из национальностей и вероисповедания.



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, он совершил после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние.



Следствием и судом установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за такое правонарушение и заплатил назначенный судом штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако с 25 августа по 11 октября 2020 года, используя мобильник он вновь разместил в интернете такой же контент.



Узнав о возбуждении уголовного дела, он поспешно удалил страницу и приложение с мобильного телефона, однако содержание его публикаций зафиксировано сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Бурятии и сотрудниками республиканского управления ФСБ.



В ходе предварительного следствия мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, который предусматривает упрощенное судопроизводство со снижением максимального срока или размера наказания, установленного санкцией статьи. Заявленное ходатайство удовлетворено. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.



Фото: pixabay.com





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