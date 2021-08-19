В Улан-Удэ ведут откачку воды в переулке Грачевского

Она покажет скорость подъема грунтовых вод на Левобережье города



В Улан-Удэ управление по ЧС городской администрации ведёт сегодня откачку грунтовых вод на низменных участках в переулке Грачевского, расположенном у реки Степная протока.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, работают три помпы. Откачка проводится для мониторинга подъема грунтовых вод на этом участке и для проезда автомобилей.



«Сейчас хозяева 3-4 домов не могут проехать к своим участкам. Откачка воды покажет - с какой скоростью прибывает вода», - рассказал старший маневренной группы Сергей Вашкевич.



Напомним, сегодня уровень реки Селенга повысился на 4 сантиметра и составляет 204 см. Предыдущие четверо суток вода снижалась. По сравнению с пиковым уровнем 14 августа, когда подъём реки был зафиксирован на отметке 243 см, вода спала на 39 сантиметров.



Сейчас циклон с дождями сместился на север республики, круглосуточный мониторинг ситуации продолжается.



Фото: ulan-ude-info.ru



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