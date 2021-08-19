Телебашню Якутии окрасят в цвета флага Бурятии

Подсветку зажгут в знак благодарности регионам и ведомствам, помогающим тушить лесные пожары



Телебашня в Якутске загорится цветами флагов регионов и ведомств, которые оказывают помощь в тушении лесных пожаров на территории республики. Цвета флага Бурятии появятся в подсветке 23 августа в 21:00 по якутскому времени, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Напомним, в Якутии уже два месяца сражаются с огнём 60 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Они тушат сложные, труднодоступные очаги в Мирнинском районе и Сунтарском улусе.



«В Мирнинском районе один пожар локализован на площади 365 тысяч гектаров, второй пожар на площади 9 тысяч гектаров окольцевали, готовим к локализации. Группировка, которая работала в Сунтарском улусе, в ближайшее время прибудет в Мирный, готовимся к переброске на новые очаги» - рассказал Александр Миловидов, инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.



По данным «Авиалесоохраны», за прошедшие сутки в Якутии проводились работы по тушению 56 лесных пожаров на площади более 1 млн гектаров, в том числе и на особо охраняемых природных территориях. Еще 63 лесных пожара на площади более 2,8 млн гектаров находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.



Между тем, в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе на площади 32 гектара. Тушение очага продолжается.



Фото: РАЛХ





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