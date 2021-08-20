В Улан-Удэ вода в Селенге немного снизилась

Сейчас уровень воды в реке составляет 202 см
За прошедшие сутки уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ снизился на 2 см, сообщили в мэрии города. На утро 20 августа он составлял 202 cм.
Напомним, выход Селенги на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне в 230 см. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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