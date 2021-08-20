В Бурятии смертность от COVID-19 упала до минимума

Полностью завершили вакцинацию более 248 тысяч жителей республики



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 360. Это на 103 случая больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (27 069) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 753 человека, за минувшие сутки – один человек (возраст до 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 80 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9 397 человек.



В стационарах получают лечение 485 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 405. В отделениях реанимации находится 69 пациентов (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ – 34 пациента (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 230 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 645 (+48) человек, дополнительно сняты с наблюдения 187 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилирована 681 койка: занято – 485, свободно – 196 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,2%.



За сутки проведено исследований от 2 371 человека, с нарастающим итогом – 1 311 438 человек.



В Бурятии полностью завершили вакцинацию более 248 тысяч человек. План вакцинации 431,5 тысячи человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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