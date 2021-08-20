В Бурятии выпустили в Селенгу очередную партию мальков байкальского осетра

Ежегодно на восстановление запасов царь-рыбы Росрыболовством выделяется более 15 млн рублей



В Бурятии выпустили в акваторию главного притока Байкала - Селенги 200 тысяч мальков сибирского (байкальского) осетра возрастом около 2 месяцев. Средняя штучная навеска особи составляет около 2 граммов, сообщили в минсельхозе республики.



«Этому событию процессу предшествовала длительная подготовка, которая включала в себя ежегодное наращивание темпов производства и увеличение производственной мощности. Только за последние пять лет благодаря стараниям Росрыболовства Селенга и акватория Байкала пополнилась более чем на 4,4 млн мальков байкальского осетра», - отмечает министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.



Байкальским филиалом Главрыбвода рамках госзадания выпуск молоди осетра проводится ежегодно. Мальки подращиваются на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе, проектная мощность завода – 247 млн штук икринок омуля и 1 млн штук молоди осетра в год.



До конца года планируется выпустить в акваторию Селенги еще 300 тысяч молоди осетра при общем годовом количестве в 700 тысяч мальков. Ежегодно на восстановление запасов байкальского осетра Росрыболовством выделяется более 15 млн рублей.



В целях увеличения эффективности искусственного воспроизводства байкальского осетра и омуля в федеральной целевой программе охраны Байкала предусмотрена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию байкальских омулевых заводов. В рамках федерального проекта «Сохранения озера Байкал» национального проекта «Экология» на 2021 год на реконструкцию заложено 126 млн рублей.



Осетр - единственный представитель хрящевых рыб в озере Байкал, образующий особый подвид. Осетр в основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 м. С 1947 года по настоящее время вылов осетра в Байкале запрещен. По оценкам специалистов Байкальского филиала Главрыбвода, при сохранении достигнутых объемов искусственного воспроизводства и организации эффективных охранных мероприятий байкальского осетра популяцию возможно будет восстановить.



Фото: минсельхоз Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.