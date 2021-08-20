В Бурятии вор закрыл кафе за нарушение антиковидных мер

Благодаря краже стало известно, что заведение работало после 23:00





В поселке Селенгинск судебные приставы на 15 суток приостановили работу кафе «Мия», которое нарушило антиковидные ограничения.

Как сообщили в УФССП Бурятии, о нарушении антиковидных мер в заведении стало известно благодаря краже. У одной из посетительниц кафе стащили телефон, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что кража была совершена после 23:00, когда заведение уже должно было прекратить работу. Однако руководство кафе проигнорировало данное требование.В отношении хозяйки кафе составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновной и в качестве наказания приостановил работу заведения на 15 суток.Судебные приставы выехали в Селенгинск для исполнения решения суда. Сотрудники ведомства опечатали помещение и предупредили хозяйку общепита об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.Фото: «Номер один»