В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс из Владивостока

Столицы Бурятии и Приморья соединила дальневосточная авиакомпания «Аврора»



В Улан-Удэ накануне вечером состоялось долгожданное событие для жителей Бурятии и Приморья. В международный аэропорт «Байкал» прибыл первый прямой рейс из Владивостока, сообщили в минтрансе республики.



Столицы двух регионов за три часа 55 минут – столько длится полет - соединила единая дальневосточная компания «Аврора». Отныне она будет выполнять два рейса в неделю по маршруту Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток по понедельникам и четвергам на комфортабельном воздушном судне А-319. Время прибытия из Владивостока в Улан-Удэ в 22:20 (время местное), время вылета из Улан-Удэ на Владивосток в 23:35 (время местное).



«Новый маршрут очень важен для экономики Бурятии. Владивосток – это мощный восточный транспортный узел, центр экономики Приморья, точка роста. Поэтому очень важно было связать столицу Бурятии и центр Дальнего Востока прямым рейсом», - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



«Сотрудничество началось с того, что республика приобрела пакет акций в размере 5% за символическую сумму – 10 копеек. Алексей Цыденов, глава Бурятии, вступил в совет директоров компании. Теперь благодаря этому можно отстаивать интересы республики при решении вопросов транспортной логистики для жителей региона. Рейс субсидируется из бюджета Российской Федерации», -добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Экономически обоснованная стоимость тарифа составляет около 14 тысяч рублей, но за счет субсидирования рейс до Владивостока пассажиру обойдется в 9 900 рублей.

«Я девять лет работал в «Авроре», знаю изнутри, что это очень ответственная, надежная авиакомпания, ответственный перевозчик. Наши пассажиры получили очень качественный сервис пока по направлению на Владивосток, но будем надеется, что авиакомпании у нас понравится и для нас откроются новые перспективы рейсов по всему Дальнему Востоку и Восточной Сибири», - отметил Ринчин Илтаков, директор по производству аэропорта «Байкал»



Напомним, дальневосточная авиакомпания создана в рамках поручения президента России Владимира Путина. Обновленная маршрутная сеть авиакомпании составит 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 – местных.



Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил о том, что для выполнения этих показателей обсуждалась разработка стратегии и планы по обновлению и увеличению флота дальневосточной компании за счет приобретения 45 новых воздушных судов российского производства до 2025 года.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.